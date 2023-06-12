血液檢驗公布 8童「苯巴比妥」微量藥物殘留

新北某私幼八名學童血液中驗出微量「苯巴比妥」，民進黨質疑「嚴重超標」，醫界則懷疑全案恐怕是烏龍。新北市府昨天公布八學童血液檢驗報告，均是微量藥物殘留，衛福部也公布十四人尿液採檢呈陰性，新北市府希望檢察官加速調查釐清。

有家長質疑檢驗時已是報案後第廿二天，超過驗血、驗尿黃金期，質疑殘留藥物多已排出，希望做毛髮檢測。新北市副市長劉和然說，已溝通一家醫院幫忙採檢、採樣，再送檢察官檢驗。

劉和然說，根據土城醫院檢測，八名幼童中有一人血液中含「苯巴比妥」濃度為每毫升三至三點五微克，一人介於一點五至二微克間，其餘六人都落在一至一點五微克間；新北衛生局解釋，十五至四十微克是醫院轉介治療的標準，因此八幼童均屬微量藥物殘留。

另外，該私幼四人、吉的堡十人、相關幼兒園十四人到部立台北醫院就醫，醫福會執行長林慶豐昨晚也公布尿液檢驗結果，其中十四人呈陰性，未檢出巴比妥鹽、安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、鴉片、大麻、三環抗憂鬱藥、美沙酮、苯二氮，另有十二人還在檢驗，不過有兩人出現失眠、焦慮、易怒，已由兒童精神科醫師與心理師追蹤評估。

幼兒如何接觸藥物？眾說紛紜。有醫師說，部分止咳藥、腸胃藥都含苯巴比妥，餵藥案恐是烏龍案。劉和然說，檢察官才有權限調閱孩子、親人的就醫紀錄，因此希望加快調查，明確公布結果。

新北市長侯友宜昨晚第二度與家長座談，持續約二小時。據了解，侯友宜對家長說，「如果我們有瀆職、吃案，那不可饒恕，市長也要負起責任。」啟動司法程序後，行政權就不能介入，他也跟檢方反映家長心聲。他說，市府同仁在安置速度上沒達到大家標準，六月八日才會跟大家道歉，道歉是因為撤銷立案讓家長恐慌。市府也不懂為何會發生，但若採取強硬措施，外界更不會諒解，他知道家長不諒解，但該承擔就要承擔。

兒童權益促進協會理事長王薇君昨晚在場外大聲抗議，罵侯是「新北國的國王、官僚」，民進黨議員黃淑君、張維倩、陳乃瑜也試圖進入未果。