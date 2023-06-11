新北幼兒園餵藥風暴延燒 侯友宜：趕快把源頭找出來
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天到雲林縣進行請益之旅，針對新北市板橋幼兒園餵藥風波持續，侯友宜強調他每天都有掌握狀況，新北市政府從5月15日開始就已配合調查，現在首要之務是解除家長心中的疑慮，呼籲檢調盡快把藥物的源頭找出來，才能釐清後續狀況。
侯友宜針對幼兒園餵藥風波表示，他每一天都會掌控狀況，也會跟家長不斷溝通，家長現在在意的事情有幾件事，第一，因為檢方大動作偵查，幼兒園已經停園，因為有一些家長不放心，要求園方停止營運，現在首要的就是把小朋友安置好，在短短的三、四天時間內，大部分小朋友都已經做好安置。
第二，有些小朋友雖然沒有驗出來藥物，但家長還是會擔心要不要帶小孩子去就醫，這些新北市政府都在協助中，第三，也有家長擔心能不能用毛髮檢驗，侯友宜說，他已經請檢方下令，讓毛髮採檢要有公信力。
第四，最重要的讓家長安心，侯友宜呼籲檢方趕快把藥物說清楚，藥物是什麼關乎刑事能不能成案，把源頭找出來，後續就能釐清，新北市政府從第一時間5月15日就開始配合檢方調查，現在最重要的是幫家長的疑問釐清，新北市政府也成立私幼專案辦公室，有一對一輔導，家長也可以用專線或到場諮詢。
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