桃市宣示 幼園不當照顧將撤照重罰

新北幼兒園餵藥案引發社會關注，新北以外的五都都展開稽查該連鎖幼兒園是否有類似違法情事，結果均無異狀。桃園市政府昨宣布，將對違反餵藥規定或不當照顧的幼兒園採撤照及最高六十萬元的最重罰則，台北、台中、台南及高雄也跟進。

新北教育局表示，目前對該幼兒園開罰十五萬元，包括園方未依規定通報裁罰三萬元、違反幼兒園與其分班設立變更及管理辦法開罰六萬元，及教保服務員對幼兒有不當行為開罰六萬元，且廢止幼兒園設立許可，若教保人員違法餵藥屬實，將依教保服務人員條例及兒少法罰行為人六十萬元，並通報全國終身不得擔任教保員。

新北私幼餵藥事件擴大，新北市府昨舉辦記者會，對於第三級管制藥品巴比妥藥物來源，衛生局長陳潤秋表示，某些藥物包括支氣管炎、腸胃病等複方含有微量巴比妥，副方不是管制藥品，到底是感冒藥水還是家人藥物影響，檢方正深入調查，針對管制藥品，今年一至四月查了七五七家醫療院所及社區藥局，去年查察也沒有流量異常。

新北市副市長劉和然表示，這是檢察官正在調查的重點，基於偵查不公開不方便公開說明，但這是調查關鍵，包括就醫紀錄等都是釐清的範圍。為何不能公布幼童體內巴比妥含量？劉和然表示，這關乎個資，需要跟檢察官討論後才能決定。

民進黨議員張維倩昨舉行記者會播放家長音檔，該名家長表示，感覺教育局長要規避責任，一直強調驗出都是微量，但孩子連用藥都沒有，應該要檢驗不出才對；也有其他家長提問，是否可以全數採集幼兒園孩童毛髮，但市府說是檢方權責無法直接做，只說會再跟司法單位協調。