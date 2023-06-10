新北幼兒園餵藥案 25童驗尿結果最快「這時」出爐

新北市幼兒園餵藥案受關注，衛福部設置專線免費協助就醫檢驗。衛福部今天說，目前累計共87通來電，並有25名兒童實際到醫院看診，均留尿檢驗，結果預計最快明天出爐。

新北市板橋區某私立幼兒園日前爆發教保員餵幼童安眠藥案，衛生福利部8日責成部立台北醫院，針對事件相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐今天傍晚接受媒體聯訪表示，今天接獲11通電話諮詢、目前累計共87通來電。

至於實際到醫院就診部分，林慶豐說，今天有11名孩童來醫院、目前累計25名兒童，主要都是擔心會不會有後遺症，除理學檢查確認活動力，並全數留尿檢查，結果預計最快明天出爐；另外，部分留下毛髮送驗，將交由台北榮民總醫院處理。

此外，新北市政府今天起於新北市板橋區莒光國小成立專案辦公室，專人協助家長健康醫療、就學安置、法律諮詢，針對家長個別需求，以一對一窗口協助就學安置，服務時間為假日上午10時到晚間21時、平日為下午5時到晚間21時，服務專線（02）2956-0885。