防幼兒園餵藥案重演 雲嘉縣市府加強稽查

新北發生幼兒園不當餵藥案，為防類似案件再發生，雲林縣和嘉義縣加強稽查幼兒園，而嘉義市重申維護幼童安全的「五心」政策方向，強化幼童安全網，杜絕任何危害幼兒事件。

嘉義市教育處昨天前往同品牌幼兒園檢核受家長委託對幼生用藥情形，並未發現有疑義之處。嘉義市教育處長林立生今天接受中央社記者電訪時表示，第一時間透過群組對話請嘉義市各幼兒園每週召開園務會議，了解老師教學及園務管理等面向，杜絕任何影響孩子身心安全的狀況發生。

嘉義市教育處為重申維護幼童安全的「五心」政策方向，包括愛心、安心、用心、放心和開心，杜絕任何危害幼兒事件，讓學童與家長放心。

雲林縣教育處長邱孝文指出，事件發生後，立即清查所有幼兒園，確認此品牌未在雲林縣設置分校，教育處未來會針對幼稚園加強稽查，確保幼兒安心就學。

嘉義縣教育處說，縣內有50間私立幼兒園，每個月皆會訪視，目前並無發現幼兒園所有餵毒情事。未來再增加不定期稽核頻率與次數，針對幼兒園飲食、飲水及託藥等加強查核，確保幼生安全無虞。

嘉義縣衛生局強調，縣內藥局、醫療院所或診所等管制藥品皆依規定每月查核，目前查核後並無異常或違規。將以最嚴謹態度把關幼兒園學童安全，如有不法絕不寬貸。