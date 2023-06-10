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餵藥有經同意？家長：沒要幼兒園餵孩子巴比妥

中央社／ 新北10日電

新北市板橋區某私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵藥案，報導指教保員稱有家長同意書，但1名家長表示，家長不會要求幼兒園餵孩子「巴比妥」。

媒體報導，這間幼兒園長與多名教保員供稱是家長同意餵給幼兒感冒藥水，而檢警依查扣監視影像，比對拍到被餵藥學童，家長都有寫填寫餵藥單，但部分監視畫面消失，仍須調查釐清。

1名家長今天以錄音方式，透過中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君表示，家長委託幼兒園用藥，是一併提供託藥單連同藥袋處方箋，幼兒園才協助餵藥，但家長不會要求幼兒園餵孩子「巴比妥」。

這名家長說，新北市政府9日舉辦說明會，新北市府教育局長張明文的說明就是要規避責任，一直強調8名幼童驗出苯巴比妥殘留劑量是微量，但兒童用藥不可能包含巴比妥。

民主進步黨籍新北市議員張維倩下午也舉行記者會協助這名家長澄清，沒簽「家長同意書」餵巴比妥，從日常幼兒用藥、全民健康保險APP查詢就醫紀錄，就能清楚了解醫師開立哪些處方藥物。

她說，醫師處方用藥無巴比妥成分，孩子有被檢測出殘留劑量就應重視。此外，有家長希望先採集毛髮保全證據，以後有利於透過毛髮檢測，希望市府採納家長請求。

新北市副市長劉和然上午在市府記者會表示，苯巴比妥來源是檢方偵查重點，尊重檢方調查；市府衛生局長陳潤秋說，幼兒是否被餵藥要由檢方釐清，但某些支氣管藥物、腸胃藥會有微量苯巴比妥，這些會列入檢察官偵辦參考。

至於是否先保全毛髮證據，劉和然告訴中央社記者，須與檢方溝通與了解，在檢方指揮偵辦下，行政機關或警方會依指示進行。

巴比妥

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