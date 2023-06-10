侯友宜稱餵藥案市府應檢討 議員：說完接著跑選舉

新北某幼兒園疑餵藥案引發關注，今天公開行程都在台南的新北市長侯友宜在臉書上發文說，在事實真相釐清前沒能讓大家安心，新北市確實要檢討，不過仍引發議員批評，「然後你今天就跑去南部忙選舉」。

侯友宜今天在臉書發文表示，「大人都要上班，孩子能轉送去哪？短時間內怎麼找得到新的幼兒園」，聽到家長們訴說這些日子以來的擔憂，他也是家長，將心比心，完全能體會那種焦慮與惶恐不安。

侯友宜說，5月15日一接獲事件通報就立即報請司法啟動專案小組偵查，市府跟家長、孩子站在一起，捍衛孩子的健康，全力處理案件的本質，卻輕忽了孩子們和家長伴隨而來的其他基本需求，這不是大事小事的分別，而是態度問題，做事就要做到讓孩子們跟家長毫無後顧之憂，更要用最高標準檢視自己，對於做得不夠周全深感歉意。

侯友宜表示，謝謝家長們願意告訴他心聲，在司法偵查尚未告一段落前，讓市府能做得更多、更好，市府會負起責任，讓每名孩子與家長接受1對1專人專案連繫，協助就醫追蹤、健康諮詢、安置就學、法律訴訟、社會關懷等後續事宜，建立統一的聯繫窗口，幫助家長快速釐清掌握正確訊息。

不過，新北市議員李宇翔在發文下留言表示，5月15日開始，侯友宜有無召開府內專案會議，有無任何行政調查，局處有無包庇情事，當市長是要針對問題提出方案、查明真相和解決問題。

李宇翔說，拖了20多天才開始對孩子檢驗，發文再來說跟家長、孩子站在一起的空話，現在又想帶風向，甩鍋推給司法，復刻恩恩案的套路，如果真的那麼不想好好當市長，請趕快辭職，不要再耽誤新北市與市民的前途。

新北市議員卓冠廷也留言說，「然後，你今天就跑去南部忙選舉了」。