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防幼兒園餵藥案重演 台南、高雄市府推因應措施

中央社／ 台南10日電

新北發生幼兒園不當餵藥案，為防類似案件再發生，台南市長黃偉哲推出「強化幼兒保護三大方案」，依法可罰60萬且終身不得任教，高雄市長陳其邁也責成稽查同品牌連鎖幼兒園。

新北市板橋區發生幼兒園不當餵藥事件，為防止重演，台南、高雄市政府相繼推出因應措施。台南市長黃偉哲推出「強化幼兒保護三大方案」，並下令稽查案發品牌幼兒園台南分校；高雄市長陳其邁則稽查同品牌連鎖幼兒園。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天提出「強化幼兒保護三大方案」，從事前預防、事中處置，到事後追蹤，都有相應措施，依法最重罰新台幣60萬元，且終身不得任教。市府也稽查案發品牌幼兒園台南分校，但未發現違規事項。

黃偉哲在臉書貼文表示，「最近這幾天，有相當多市民朋友和我談起發生在新北市的幼兒園不當餵藥事件，家裡有小朋友年紀相仿的年輕父母，無不感同身受。他們臉上擔憂的神情，我感同身受。」

陳其邁則說，已責成高市府教育局、衛生局、社會局聯合稽查，重點鎖定相關醫療院所開藥狀況。

而新北市政府遭外界質疑處理幼童餵藥案態度消極，臉書粉專「Mr.柯學先生」發布圖片並寫文表示「新北沒市長，幫哭哭」，網友紛紛在黃偉哲與「柯學先生」臉書留言，「做得好，讓家長安心」、「選對人很重要」、「這才是民眾想要看到的公部門態度，新北市政府實在太過離譜了！我想不通為何新北市民還能夠忍受」。

巴比妥

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