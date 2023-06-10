幼童餵藥案謎團重重 8大QA一次看

新北市板橋區幼兒園疑似餵藥案，案發至今對於幼童體內會有巴比妥、為何沒有監視器、幼童如何安置、為何侯友宜位出席記者會，外界對此案疑點重重，今天上午新北市府舉行記者會，對於關鍵問題多數以偵查不公開做為解釋，仍未能獲得多數解答。

新北市板橋幼兒園因餵藥案被廢止，教育局後天開始需安置42位幼童，且在一個月後大班幼童將迎來人生第一個畢業典禮，對於幼童後續如何安置？教育局長張明文今表示幼童安置仍將依幼幼班1比16的規定進行。他說，由於每個幼童需求不同，有些是祖父母輩會幫忙照顧，對於家長幼童的需求皆會盡量滿足。

針對幼童體內驗出管制藥品巴比妥，外界仍無法得知巴比妥來源，衛生局長陳潤秋對此則說，衛生局關於管制藥品針對醫療院所及社區藥局皆有一定強度查察，今年1至4月查了757家醫療院所及社區藥局，去年查察也沒有流量異常。至於是否是從外縣市流入新北，這問題需從檢調偵查循線了解。

而對於新北市長侯友宜皆未出席記者會，只有昨晚與家長見面，除了家長外，社會也很關心此事，為何侯友宜尚未對此出面直接說明？副市長劉和然則說，除了議會的專案報告外，也會另行向侯友宜報告此事，表達外界希望市長出面說明的情形。

幼童體內的巴比妥到底是家長帶進來的藥物含有巴比妥？還是來源為幼兒園員工？陳潤秋對此表示，幼童驗到微量的巴比妥，是否跟餵食有關尚未確認，某些藥物包括支氣管炎、腸胃病等複方含有微量巴比妥，而副方不是管制藥品，這些都列入檢察官偵辦參考，到底是感冒藥水還是家人藥物影響，檢調正深入調查當中。劉和然補充這也是檢察官正調查的重點，基於偵查不公開並不方便公開說明，但這是檢察官調查的關鍵，包括就醫紀錄等都是釐清的範圍。

目前已知有8名幼童體內還有巴比妥，但為何不能公布幼童體內含量到底有多少？對此劉和然表示因為偵查不公開的原則，這屬於個茲的部分需要跟檢察官討論後，才能決定是否公布幼童體內巴比妥含量。

幼童餵藥的監視器畫面為何不見？是否遭到外力介入？教育局長張明文表示5月15日成立專案後就開始對幼兒園進行專案調查，18日己警也進入幼兒園展開搜索，目前監視器畫面已被檢警扣押，進入司法調查階段。

餵藥案傳出新北議員接獲家長投訴後位受到市府重視，直到民進黨立院黨團舉行記者會後才擴大調查？張明文對此則說在上週議會業務質詢時，議員林國春有秀出對話紀錄，但與立委提供的都是5月中旬之後發生的事。