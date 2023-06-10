教師：經家長同意餵感冒藥

新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑對幼童餵藥案，檢警前天二度發動搜索行動，包括彭姓女園長及四名教師分別以二至五萬元交保；檢方昨再傳喚三名教師到案，訊後命鍾姓主任、劉姓老師各兩萬元交保、洪姓老師請回，全案迄今約談九人，八人列被告交保。

彭姓女園長等人均否認對幼童餵藥，聲稱監視畫面看到餵藥的情形，是家長同意要給幼童吃的感冒藥水，因藥水顏色多種，才被誤以為是彩虹藥水。據悉，檢警未查扣能推斷彭女等人涉案的證據，至於為何幼童驗出藥檢反應，有待釐清。

據了解，警方對照家長在幼兒園所提供的用藥單，除了會寫明服用藥品時間及用量外，上面還有幼童姓名及家長簽名的欄位。但據幼童家長表示，所謂家長簽名欄位，僅是確認藥品是由那位家長帶去，並非同意書。

外界質疑為何彭姓女園長與教師交保金額有別，且保金都不高，新北地檢署表示，交保金額為檢察官依犯罪事證、涉案程度等進行裁量，擁有裁量權。

此案起源於今年四月，幼兒園有數名幼童家長發現幼童在家中有脾氣暴躁等情況，還有幼童指控教師給他們不明藥物服用，家長帶幼童到醫院檢驗尿液後，竟發現尿中含有安眠鎮靜類的藥物數值，認為教師有長期餵食幼童不明藥物，且經過園長授權。

據了解，彭姓女園長與八名教師否認犯罪，指稱餵藥是前陣子感冒流行，許多幼童感冒，經家長同意餵食感冒藥水，還說「辛苦考上幼保員，怎麼會想丟工作？」，檢方查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，未有查獲證據能推斷彭女等人涉案，案情膠著。

律師劉文瑞認為，彭姓女園長五萬元交保，「對一般人來講算是偏重了」，刑法本身是行為犯，以對犯罪知情或是有共同正犯的關係論罪，例如一個徵信社負責人，底下的人違法偷拍跟監，負責人不太可能不知情，彭女有可能是這樣的情況，才會諭知五萬元交保。

據悉，警方到幼兒園內只調閱到四月底監視器畫面，沒有發現五月後的監視器畫面，才讓檢警第一時間無法找到教保員餵幼童喝藥水的畫面。知情人士透露，五月以後的監視器畫面中，還有教保員疑似打幼童手心、打屁股的舉動，園方恐憂心已因餵藥風波被關注，恐會鬧更大，才會私自刪除影片。