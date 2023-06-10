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陳揆：新北市府處理延誤

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明周湘芸／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒。行政院長陳建仁昨表示，新北市政府處理這件事確實有所延誤，也希望市長侯友宜和新北市政府都能夠積極亡羊補牢。行政院副院長鄭文燦則說，新北市政府應檢討行政程序是否涉及怠惰。

民進黨立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人昨舉行記者會提出多項質疑。羅致政表示，新北市社會局聲稱啟動一對一案追蹤，實際上只有針對報案家長一對一追蹤，很多家長都是看新聞才知道此事。

張宏陸說，有家長陳情，新北市政府暗示此案已進入司法調查，希望家長們不要再對外發言，難道是想把案子壓下去？他認為此案有如「恩恩案」翻版，侯事發後都在跑總統行程。

巴比妥

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