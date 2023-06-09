新北幼兒園餵藥案 恩恩爸籲受害家長勿私下被摸頭

新北板橋某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童藥案，恩恩爸今天發文指出，提醒受害家長團結一致找真相，不要被新北市府私下摸頭，要求市府一定要在公開場合說明。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。痛失愛子1年多的恩恩爸今天透過臉書Fcebook發文，表達對幼兒園疑餵藥案的關心與建議。

恩恩爸表示，一直很在意新北板橋幼稚園事件，這些孩子，跟恩恩一樣在4月出事，家長遲遲等不到新北市府的合理解釋，最後才在6月業力引爆。

恩恩爸說，6月8日新北市府終於願意面對，先是下午開了記者會，晚上辦「一對一」限制參加的家長說明會，但都只是為了過場，向外界展示他們有在做事情的印象。

恩恩爸提醒，希望受害家長團結一致為寶貝們尋找真相，不要被新北市府私下「摸頭河蟹」，要求新北市府的說明，一定要在公開的場合一起對受害家長說。

新北市板橋區某私立幼兒園疑有教保員餵幼童藥案延燒，67名孩童中28人採檢，其中8人被驗出微量藥物反應。新北市長侯友宜8日兩度鞠躬致歉。