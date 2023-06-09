私下摸摸頭？幼兒園餵藥案擬私會家長 王薇君：侯友宜到底在怕什麼

新北市某幼兒園涉餵藥案，有家長接獲通知指新北市長侯友宜今晚擬私下參加家長說明會。兒童權益促進協會創會理事長王薇君質疑，「侯友宜你到底是在怕什麼啦？」

新北市板橋區某幼兒園爆發幼童疑遭餵藥案，新北市府昨晚舉行不公開家長說明會。另有家長向民代反映，接獲新北市府告知今晚於板橋區莒光國小將舉行「市長見面會」，但僅限於監護人，且不公開。

新北市府昨晚在莒光國小舉行的說明會時，1名家長在會場外接受聯訪時表示，她的孩子雖不是檢驗出有微量反應的孩童，但孩子曾清楚說明曾遭老師輪流餵藥，甚至指稱被餵藥10次以上，但教育局沒有妥善處理；一些家長反映要讓孩童轉他園就讀，但沒有接獲園方的道歉與說明。

民進黨新北市議員顏蔚慈表示，侯友宜應針對餵藥案正式公開地對外說明，今天不是偶像簽唱會，也不是選舉造勢活動，孩童被「餵毒」市長卻神隱，出面第一件事情竟然是辦市長見面會，根本是踐踏受害家長，離譜至極。

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君在臉書（Facebook）專頁表示，「侯友宜你到底是在怕什麼啦？」她質疑侯友宜是否要私下向家長摸摸頭。

對此，教育局表示，針對幼兒園疑餵童安眠藥案，今晚持續提供家長醫療、心理、安置諮商；另有接獲市長室轉告，侯友宜表達關懷有可能到場，並且將此訊息以電話口頭告知家長，但基於隱私考量，諮商會議不公開。

新北市教育局長張明文下午接受媒體採訪，記者詢問，侯友宜在上午的市府記者說明會神隱，但晚上卻要私下找家長會談，要談什麼，有什麼目的。

張明文回答，因應家長的顧慮與隱私需求，諮詢會只有醫師、律師、臨床心理師等在場。經徵詢所有家長，有35名家長希望參加諮詢說明會，分成2梯次舉行，昨晚報名的18名家長中有17名家長出席，還有8名未在報名名單內的家長也參與，今天安排其餘家長參加。