新北幼兒園疑餵藥案 累計6童就診檢驗

新北市幼兒園疑餵藥案受關注，衛福部設置專線免費協助就醫檢驗。衛福部次長王必勝今天說，截至中午共59通來電，家長主要擔心若吃到管制藥品後續影響，已有6名幼童就診檢驗。

新北市板橋區某私立幼兒園日前爆發教保員疑餵幼童安眠藥案，衛生福利部昨天責成部立台北醫院，針對事件相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。

王必勝中午接受媒體聯訪表示，截至中午12時為止，共接獲59通來電，其中新北51通、8通外縣市，大部分是詢問檢驗、若吃到相關管制藥品未來會怎樣等，最主要是擔心有沒有服用、假設有服用後續是否有長期影響等，以醫療檢驗問題居多。

王必勝表示，目前有6名幼童看過診，都是想做進一步檢驗，除抽血檢驗外，也有要求做毛髮檢驗，由於全台僅法務部調查局、台北榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院可做毛髮檢驗，且沒有對一般民眾開放，衛福部將把需要毛髮檢測的案子彙整後與新北市衛生局討論，如何統一送件處理。

此外，王必勝進一步說明，管制藥品有4級，1、2級為嗎啡類，由衛福部食品藥物管理署製藥工廠製造管理，和這次事件無關，至於第3、4級藥品通常是由醫療院所、藥局自行依法規管理。

王必勝表示，食藥署每年訂有稽查計畫，固定稽查200到300間醫療院所和藥局，確認是否按照規定處理，各醫療院所和藥局都很嚴謹。

不過，王必勝強調後續還要看檢警辦案結果，包括藥物如何取得，市面上有些毒品如紅中、青發等，成分就是巴比妥酸鹽類，這就是毒品流通，而非藥物，事實如何還要檢調認定，這件事情有點複雜，等檢調結果出爐再評判。