私幼餵藥案道歉太晚？侯友宜：會不斷反省、虛心檢討

新北市板橋區私幼餵藥案受矚目，新北市政府挨批處理慢半拍，綠營質疑市長侯友宜道歉太晚。對此，侯友宜中午參加1200都會通Megacity Pass定期票啟動活動受訪指出，他知道這段時間新北市政府做的不夠多、不夠好，會不斷反省、虛心檢討，面對重大事件，絕對不會輕忽，尤其現在司法調查中 ，也全力配合。

侯友宜指出，當天受理報案後，這案子非常嚴重，立刻報請檢察官啟動司法調查，並由新北市政府成立聯合專案小組，列為重大虐兒事件，以司法介入調查方式面對，每個孩子的傷痛，「都是我們的痛、我們的責任」幼兒園老師竟然做出痛心疾首、令人髮指的事，絕對不會輕易放過。

侯友宜說，對這知名連鎖店的業者，也會在法律上尋求刑事、民事責任，讓公平正義能夠伸張，除了司法調查中，全力配合，也積極協助孩子、家長安置及心理諮商，以及身體健康的照顧，該盡的責任會一步一腳印繼續照顧、捍衛幼童安全。

至於毒品藥物來源？是否影響2024選情，侯友宜說，目前檢察官都在追查中，警方也全力配合，面對守護孩子安全 ，包括婦幼，一定會全力做好。

侯友宜也說，第一時間啟動心理諮商過程中，當時希望是用團體諮商方式，但有家長為了保護孩子，希望採一對一方式進行，團體諮商方式改為一對一，會全力配合家長需求，滿足家長，政府會提供力量，積極主動讓家長安心，把孩子傷害減到最低

侯友宜表示，其實新北市在第一時間接到報案就立即啟動檢警做刑事調查，行政調查包括教育局、衛生局等相關局處，也立即啟動調查，由副市長主持專案了解進度、掌握，這案子一開始就啟動重大兒虐事件，找其司法介入處理。