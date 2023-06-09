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幼兒園餵藥案 陳建仁：新北市府處理確實延誤 希望侯友宜積極亡羊補牢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
針對新北市發生幼兒園餵藥案，陳建仁（中）表示，任何施政都要劍及履及、馬上來，新北市政府處理這件事確實有所延誤，也希望市長侯友宜和新北市政府都能夠積極亡羊補牢。記者周湘芸／攝影
針對新北市發生幼兒園餵藥案，陳建仁（中）表示，任何施政都要劍及履及、馬上來，新北市政府處理這件事確實有所延誤，也希望市長侯友宜和新北市政府都能夠積極亡羊補牢。記者周湘芸／攝影

針對新北市發生駭人聽聞的幼兒園餵藥案，舉國憤慨。行政院長陳建仁今天表示，任何施政都要劍及履及、馬上來，新北市政府處理這件事確實有所延誤，也希望市長侯友宜和新北市政府都能夠積極亡羊補牢。

陳建仁上午出席「2023第8屆鐵路便當節 『啟程‧享食‧永續』開幕記者會」，接受媒體聯訪時，針對新北市發生幼兒園餵藥案，他說，每一個孩子都是家裡最珍貴的寶貝，幼兒園的教職員、管理者所做的違失，甚至非法行為，都需要徹底查辦。

他表示，尤其教育部已五度通知新北市教育局處理，事情如果早一點處理，少一點傷害。但新北市政府未達到家長期待，衛福部已經設立專線給家長通報，至於該幼兒園孩子未來檢測和醫療照顧都免費。

陳建仁說，任何施政都要劍及履及、馬上來，新北市政府處理這件事確實有所延誤，也希望侯市長和新北市政府都能夠積極亡羊補牢、勇於任事，才能好好保護每一個孩子快樂成長。

現在台灣掀起「MeToo」運動，台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷擾強吻。陳建仁說，沒有一個人願意看到性平事件發生，一個性平事件發生不是單一個案，而是需要更全面更有系統去解決。

他說，他在蔡英文總統宣示之後，已要求各部會加強工作，第一做好相關性騷擾指引，第二是建立可靠有效可信賴的申訴的管道，第三是做跨部會的性平法規修正。尤其性平修法下會期一開議就會立刻送進立法院，希望朝野黨團支持，希望每個被傷害的人接住。

巴比妥 幼兒園 陳建仁 侯友宜

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