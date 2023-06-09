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「即時介入」 教育局：市長副市長 一樣心情

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱江婉儀張睿廷李定宇／新北報導
新北市教育局長張明文昨天公布全案處理時序，強調上月15日接獲家長陳情後，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」處理。記者張曼蘋／攝影
新北市教育局長張明文昨天公布全案處理時序，強調上月15日接獲家長陳情後，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」處理。記者張曼蘋／攝影

板橋某私幼爆發餵藥風波，引起家長怒火；家長及民代質疑新北市府處置慢半拍。新北市教育局長張明文昨天公布全案處理時序，強調上月十五日接獲家長陳情後，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」處理。

張明文說，市府五月十五日接到家長陳情，由社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關五月十八日到幼兒園搜索，社會局隨即啟動一對一個案追蹤。五月廿二日，教育局先後提供檢驗所及榮總毒物科窗口供免費檢驗；六月一日配合司法偵辦進度，鼓勵家長帶孩子採檢、衛生局也主動協調醫院「到園檢驗」專案。

六月五日，衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗，五十五名幼兒家長中有十六人同意採檢，另有十二名學童由家長自行帶往檢驗，在全部受檢的廿八名學童中，有八人有藥物微量反應，建議到小兒神經科門診追蹤，並由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

針對民代指稱四月就有家長打一九九九通報，張明文強調，經社會局、教育局查證，確認就是五月十五日接到家長陳情；有孩子受傷害，所有大人都很關心，也都積極查證清楚，「從市長到副市長都是一樣心情」。

巴比妥 教育局 幼兒園

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