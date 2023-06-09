「藥檢拖延」 綠黨團：市府失能 有如恩恩案

新北市板橋某私幼餵藥事件愈演愈烈，家長聲稱孩子二至四月就出現情緒易怒及自殘等行為，孩子透露「上課不乖，老師就帶我們去喝彩虹藥水」，有家長發現孩子出現的症狀和家中長輩服用安眠藥情況類似帶到醫院檢驗，事件才爆發。新北市議會民進黨團批評「餵毒案如恩恩案翻版，侯市府荒腔走板泯滅人性」，質疑市府作法消極怠惰且疑涉吃案。

「幼兒園餵毒案延燒引爆所有家長怒火」民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩說，五月十五日案發，市府六月五日才到園採檢，反應遲緩；議員顏蔚慈說，她接獲多位家長陳情，要求擴大徹查這家連鎖幼兒園全市各分校。卓冠廷質疑，為何市府沒有一個有魄力、讓家長安心的說法？新北市府危機處理堪稱失能，家長全面恐慌。

議員李倩萍說，血液檢驗具時效性，教育局應全面檢驗所有幼兒毛髮。黃淑君批行政怠慢，罔顧人命，毫無專業可言。

一名受害幼兒母親說，本以為是單一個案，後來發現許多小朋友都有類似症狀。教育局最初提供的醫事檢驗所沒驗毒物、安眠藥，「到底要驗什麼」？事情快過一個月才抽血，怎麼驗得到？孩子受傷害，政府毫無協助，她一定提告對園所求償到底。