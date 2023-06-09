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撞牆、扯髮、尖叫…孩子失控 像毒癮發作

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈林琮恩許政榆陳雨鑫／台北報導
新北一間私立幼兒園餵毒案，教育局和家長在板橋莒光國小進行協調會和專業諮詢。記者曾吉松／攝影
新北一間私立幼兒園餵毒案，教育局和家長在板橋莒光國小進行協調會和專業諮詢。記者曾吉松／攝影

新北某私幼餵藥案，已有十七位家屬報案。兒童權益促進協會理事長王薇君說，有十位家長尋求兒權會協助，家長們已形成共識，包括查明犯案老師，並想知道孩子遭餵食毒品多久、攝入多少劑量，對孩童發育、腦部影響又有多大，並應找何種專業醫師後續檢查。

王薇君說，此案是「幼兒園老師集體侵害集體孩子、集體餵毒」，這是相當嚴重的事情。她點出疑點表示，曾有孩童向家長轉述，事發幼兒園只有三位老師不會打人，但這三人卻不在教育局提供的八人教師名單上，疑似有聘用無牌照教師的疑慮。

王薇君表示，孩子自述在幼兒園期間，每天不只飲用一次「彩虹藥水」，且若不願飲用，還會被老師關在廁所內。

她說，自己看過家長拍攝的孩童影片，片中孩子情緒完全失控，就像長期吸毒者毒癮發作，撞牆、拉扯頭髮、尖叫，讓人看了非常難受。

衛福部次長王必勝昨天說，事件爆發後，家長非常擔心孩子狀況，包含孩子是否出現行為異常等，他也非常心疼，衛福部已成立專線引薦心理諮商師、兒童醫師等，截至昨下午六時已有十六通詢問電話，衛福部台北醫院也將負責相關兒童檢驗、追蹤醫療，家長不用負擔費用。

台灣將巴比妥列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」，非一般人可以取得。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，巴比妥藥物外觀為紅色藥丸，亦稱「紅中」，早期用於嚴重癲癇治療，其餘適應症為失眠、鎮靜、誘導麻醉，因副作用強，醫院已少使用；使用過量最嚴重會導致呼吸中止，長期使用會有依賴性，容易成癮，會嗜睡、步履不穩、注意力無法集中，記憶力和判斷力減退等症狀，停用會出現不安、焦慮、躁動等戒斷症狀，長期使用有危害兒童智能發展的疑慮，嗜睡也影響學習力。

【記者丘采薇／台北報導】教育部次長林明裕昨天在行政院會上表示，教育部五度去電新北市教育局，要求積極處理，目前調查小組已啟動，調查期間為一個月。檢調昨擴大調查搜索幼兒園並約談八名老師，涉案最嚴重的老師已經停職，教育部將通令全國幼兒園，在用藥安全上必須更加謹慎，避免憾事再發生。

巴比妥 毒品 吸毒 癲癇 王必勝 心理諮商

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