幼兒園餵藥案 綠批恩恩案翻版、藍促市府講清楚

民進黨新北市議會黨團質疑，幼兒園餵藥案宛如恩恩案翻版，市府拖到今天說明，市長侯友宜卻只忙著跑選舉行程。國民黨團指出，市府拖了這麼久，相關局處有義務把事件講清楚。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。

板橋某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童藥案，檢方今天約談彭姓園長與4名教保員等5名被告說明，複訊後彭姓園長新台幣5萬元交保，2名教保員各3萬元交保，另2人尚在偵訊中。

民進黨新北市議員顏蔚慈、卓冠廷、戴瑋姍等人質疑，幼兒園餵藥案宛如恩恩案翻版，新北市府拖到今天才說明，侯友宜20多天來卻只忙著跑選舉行程。

顏蔚慈表示，新北幼兒園餵毒案延燒引發家長怒火，拖到今天新北市府終於對外說明，但沒看到市長或副市長，而是由國民黨議員率教育局出來開記者會，侯友宜無心市政，參選總統後侯市府更是群龍無首、荒腔走板。

卓冠廷指出，市府在5月14日案件爆出後過了20多天才啟動全面採檢，藥物檢驗的黃金時間都已過去，原本是否有更多受害孩童現在都無從得知。新北市府危機處理堪稱失能，已造成家長全面恐慌。

戴瑋姍表示，侯友宜20多天來忙著跑選舉行程，卻不願到議會進行專案報告1小時，還讓教育及衛生局長代打，完全無心市政，把孩子的健康當兒戲。事件過程拖了1個月，質疑是否私下通知幼兒園滅證，中間有無政商勾結，否則為何監視器畫面會提前消失。

國民黨新北市議會黨團副書記長江怡臻、議員陳偉杰及呂家愷等人今天下午邀新北市政府教育局、衛生局、警察局召開記者會，要求局處說清楚事件處理過程。

江怡臻表示，她是2個小小孩的媽媽，聽到消息非常震驚，要求市府重視、查明真相，拖了這麼久，教育局等相關局處有義務把事件講清楚，讓民眾瞭解事件經過。

陳偉杰要求相關單位針對家長疑惑，提出說明，避免家長陷入混亂。

呂家愷指出，今天不是針對個案，而是未來如何完善通報機制，也是新北市政府必須好好做好的事。