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新北公務信箱傳藍營採訪通知遭指不中立 教育局：媒體很關切

中央社／ 新北8日電

民主進步黨籍新北市議員黃淑君今天表示，新北市政府利用公務信箱幫中國國民黨新北市議會黨團發採訪通知，行政不中立，相當離譜；教育局說，受邀出席，媒體也很關心才傳訊。

黃淑君表示，新北板橋區某幼兒園幼保員疑餵幼童安眠藥案，市府處理遭質疑慢半拍，沒想到市府教育局竟還利用公務信箱，幫國民黨團發採訪通知。市府不是國民黨附隨組織，這樣行政不中立的離譜作為，市民如何相信「公正」的行政調查。

她說，國民黨反對民進黨團要求新北市長侯友宜專案報告「餵藥案」，教育局又跟國民黨「套招」，用公務資源發黨團記者會採訪通知，難道守護孩子的心都演的？完全看不到侯友宜有任何反省。

黃淑君表示，市府應立即全面篩檢全園幼兒，且時間過久，應以髮檢優先，儘早讓家長知道真相，並應追究教育局督導缺失與後續處理怠忽職守的行政疏失。

教育局說，媒體很關切這案件，教育局也受邀出席這場記者會，就利用機會即時向記者傳遞訊息。

巴比妥 教育局 國民黨 侯友宜 民進黨 幼兒園

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