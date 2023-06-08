私幼餵藥案家長指4月通報1999 新北市府稱沒收到

新北市板橋區某幼兒園幼保員疑餵幼童安眠藥案，新北市政府多項處置遭質疑，包括家長指4月就打1999通報，市府卻說沒有，及未積極協助安排幼童採撿等爭議都仍待釐清。

台灣新北地方檢察署偵辦疑餵藥案，以被告身分通知彭姓園長與4名幼保員到案說明；檢察官複訊後諭令彭姓園長新台幣5萬元交保，王姓與徐姓幼保員3萬元交保，其他2名被告還在偵訊。

中國國民黨新北市議會黨團今天邀市府教育局、衛生局、法制局與警察局舉行記者會，說明案情與處置作為。

代表10名家長出席聆聽的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君會後表示，有家長帶孩子檢驗後，藥物數值非常高，5月14日媒體報導後，5月15日社會局稱立即採取行動，但到6月5日才進園所採檢血液與尿液。

她說，餵藥時間長達多久、每天餵多少量，市府都沒交代，如果家長不知孩子到底受多少傷害，任何醫生諮詢都沒意義。

王薇君表示，曾看過孩子情緒激動尖叫影片，「那就是我看到吸毒者毒癮發作的樣子」，家長選了有品牌的幼兒園，孩子卻被餵藥，心裡會多難過；此外，教育局只丟其他幼兒園名單給家長稱還有名額，要家長自己報名登記，怎麼沒協助家長安置孩童？

民主進步黨籍新北市議員黃淑君也在社群網站臉書（Facebook）表示，第一時間她就要求教育局快進場採檢，教育局卻只不斷透過幼兒園當窗口對家長說明。許多家長早已不信任幼兒園，自行去醫院採檢、報案，直到6月5日衛生局才緩慢進場。

黃淑君質疑，教育局與警察局稱5月15日才接獲通報，但有家長指4月就寫信到市長信箱通報，至今教育局唯一的1通電話，還是她當初拜託科長可否先打給全部家長了解孩子狀況。

不過，市府研究發展考核委員會表示，4月包括1999或市長信箱都沒接獲通報，直到5月19日才有民眾透過市長信箱指看到新聞後認為市府應正視相關議題。

教育局長張明文在記者會表示，5月15日啟動行政調查，社會局也立即啟動1對1個案追蹤；教育局說，經訪問家長，懷疑教保員餵食孩童不明藥物，及3、4月向幼兒園投訴，孩子被打臉頰等不當管教，但園方沒處理，目前調查小組仍在調查。

遭指採檢延遲部分，教育局說，5月22日先提供家長檢驗所及榮總毒物科窗口，後續徵詢家長，共16名同意採檢。

張明文說，包含日前就自行採檢的人在內，28名採檢者中，有8名學童驗出微量反應。

幼兒安置部分，教育局說，除督促業者落實照顧孩童，也提供周邊園所尚有缺額名單給家長選擇，之後1對1徵詢協助安置，逐一聯絡家長了解個別需求，目前已有部分幼生轉園，部分家長待參觀園所再決定。