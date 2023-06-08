快訊

鍾沛君控「肆無忌憚親了我」 朱學恒稱斷片道歉：的確犯錯

扯！私幼餵藥案說明會 突改一對一家長爆氣：到場才知

谷超晚間轉中颱 最新動向、對台影響曝光

幼兒園餵藥案 恩恩爸：再漠視小心鐵拳砸到頭上

中央社／ 新北市8日電

新北市板橋區某幼兒園發生教保員餵藥案，恩恩爸今天發文指出，新北市府永遠有這些泯滅人性的事情發生，「繼續漠視，哪天鐵拳砸到你們的頭上都不意外」。

新北市板橋區某私立幼兒園日前發生教保員疑似餵幼童安眠藥案，目前已有17名家長報案。新北地檢署今天發動第2波搜索，帶回園長與多名教保員偵訊。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。痛失愛子1年多的恩恩爸今天透過Twitter發文，表達對此事件感想。

恩恩爸說，新北市府永遠有這些泯滅人性的事情發生，「繼續漠視，哪天鐵拳砸到你們的頭上都不意外」。

他表示，此事件讓他的腦海直接聯想到「恩恩」等待救護車的過程當中，不斷地肌躍型抽搐畫面及痛苦哀鳴聲，「真的不懂為什麼要讓無辜的小孩承擔大人的錯誤」。

許多網友在貼文下方留言，認為事件「真的超級誇張」及「殘害國家幼苗」。也有人為這些孩子難過，指稱「小朋友已經那麼少，還沒辦法安全長大」。

巴比妥

延伸閱讀

侯友宜為幼兒園餵藥案致歉 強調未拖延啟動司法及行政調查

新北幼兒園疑餵藥案 2幼保員交保、3人偵訊中

新北幼兒園疑餵藥案家長驚 衛福部專線已16通來電

私幼餵藥案負責人曾捐政治獻金 羅智強證實「有收到」：未請託過任何事

相關新聞

幼兒園餵毒事件 彭姓幼兒園長五萬交保

新北市板橋區幼兒園疑似對兒童下不明藥物事件擴大，新北地檢署今天指揮警方發動第二波搜索，兵分9路通知彭姓園長等五名被告到案...

私幼餵藥案負責人曾捐政治獻金 羅智強證實「有收到」：未請託過任何事

新北市板橋區某私幼爆發老師餵食幼童安眠藥，該幼兒園負責人遭媒體爆料，2018年曾捐款給當時正在參選台北市議員的羅智強，羅...

幼兒園餵藥案第二波搜索 園長歷8小時筆錄轉赴地檢複訊

新北市板橋某私立幼兒園爆發喂藥事件，日前3名家長察覺小孩異狀懷疑遭下藥，事件爆發後，新北市教育局前往幼兒園查察，55名幼...

私幼餵藥案外案 最初報案2家長4月曾反映「不當管教」

新北市板橋某私幼餵藥事件社會譁然，有家長聲稱4月曾通報1999、市長信箱，但又稱因案件進入偵查程序不願提供資料，無法佐證...

分不清「褚」…私幼餵藥公布業者姓氏 資深業者無辜躺槍

新北市板橋私立幼兒園爆出教保員餵食幼童安眠藥，衛生局公開負責人姓「褚」，卻意外讓從事幼教產業超過一甲子業者褚玉霞遭波及，...

幼兒園爆餵藥事件…吉的堡聲明停止加盟 網友不領情：爆發才公告

新北市板橋區吉的堡加盟店爆發老師餵食幼童安眠藥，幼童並驗出「巴比妥」藥物反應，共8位學童驗出微量反應。吉的堡今在臉書聲明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦