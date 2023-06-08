幼兒園餵藥案 恩恩爸：再漠視小心鐵拳砸到頭上

新北市板橋區某幼兒園發生教保員餵藥案，恩恩爸今天發文指出，新北市府永遠有這些泯滅人性的事情發生，「繼續漠視，哪天鐵拳砸到你們的頭上都不意外」。

新北市板橋區某私立幼兒園日前發生教保員疑似餵幼童安眠藥案，目前已有17名家長報案。新北地檢署今天發動第2波搜索，帶回園長與多名教保員偵訊。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。痛失愛子1年多的恩恩爸今天透過Twitter發文，表達對此事件感想。

恩恩爸說，新北市府永遠有這些泯滅人性的事情發生，「繼續漠視，哪天鐵拳砸到你們的頭上都不意外」。

他表示，此事件讓他的腦海直接聯想到「恩恩」等待救護車的過程當中，不斷地肌躍型抽搐畫面及痛苦哀鳴聲，「真的不懂為什麼要讓無辜的小孩承擔大人的錯誤」。

許多網友在貼文下方留言，認為事件「真的超級誇張」及「殘害國家幼苗」。也有人為這些孩子難過，指稱「小朋友已經那麼少，還沒辦法安全長大」。