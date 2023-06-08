新北幼兒園疑餵藥案家長驚 衛福部專線已16通來電
新北板橋某幼兒園疑餵童安眠藥案，衛福部今天起設置單一窗口，24小時提供免費協助。衛福部次長王必勝說，截至傍晚6時，共接獲16通電話諮詢，若再新檢出個案，會向檢調報告。
新北市板橋區某私立幼兒園爆發餵食幼童安眠藥事件，已有17名家長報案，共有28名幼童完成藥物殘留檢驗。
衛生福利部稍早公布，已責成部立台北醫院，針對事件相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。
院方告訴中央社記者，專線是板橋幼兒園案的快速就醫通道，由兒科醫師主責，24小時都會有人接聽，衍生的相關費用在民眾端全額免費，至於詳細接受哪些治療或檢查，視個案狀況不一定。
王必勝傍晚接受媒體聯訪表示，共接到16通電話，多數是詢問後續治療相關等問題，都已記錄在案，需要到現場者就約時間，至於同一個幼兒園體系的外縣市家長來電，就是請他們暫時不要擔心，目前主要集中處理新北市板橋區這案。
此外，新北市也提供市立土城醫院窗口可供聯絡，王必勝說，只要讓民眾方便，相信到哪家醫院都會好好處理，後續若家長希望複驗學童體內的藥物反應，將提供協助，如再有檢出巴比妥或甚至其他藥物反應，都會向檢調報告。
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