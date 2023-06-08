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新北幼兒園疑餵藥案 2幼保員交保、3人偵訊中

中央社／ 新北8日電

新北地檢署偵辦板橋某幼兒園幼保員疑餵藥案，今天以被告身分通知彭姓園長與另4名幼保員到案說明；檢察官複訊後諭令王姓與徐姓女幼保員各3萬元交保，其他3名被告尚在偵訊中。

新北地方檢察署晚間表示，今天上午指揮員警發動本案第2波行動，兵分9路搜索幼兒園、園長與幼保員住所等處，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，通知彭姓園長、何姓、徐姓、王姓女幼保員及林姓男幼保員到案。

檢察官下午複訊後，認王女、徐女涉犯刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪嫌，諭令2人各以新台幣3萬元交保，彭姓園長等3人尚在偵訊中。

檢警調查，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，且有幼童稱幼保員給予服用不明藥物，家長帶幼童到醫療院所檢驗尿液後，驗出尿中有安眠鎮靜類藥物，家長認為幼保員疑由幼兒園園長授權，餵食幼童不明藥物。

新北地檢署檢察官今年5月15日接獲司法警察報告後立即分案，並組成專案小組，指揮新北市政府警察局婦幼警察大隊及海山分局積極偵辦。經檢察官訊問相關證人後，指揮員警於5月18日兵分2路搜索幼兒園及趙姓被告住家，查扣監視器主機等物證。經檢察官訊問後，諭知趙姓被告以2萬元交保。

巴比妥

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