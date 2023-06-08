新北板橋幼兒園疑餵安眠藥 教部5度去電要求查處

新北板橋某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童安眠藥。教育部次長林明裕今天說，已5度去電新北市教育局要求查處。此外，依規定，涉案人員若不當對待幼兒，最重可處終身不得聘任。

新北市板橋區某私立幼兒園日前疑發生教保員餵幼童安眠藥案，目前已有17名家長報案，28名幼童完成藥物殘留檢驗。

林明裕今天出席行政院院會記者會表示，已5度針對此案去電新北市教育局，要求積極查處，目前新北市已啟動調查小組。

中央社記者詢問教育部最早致電的一通電話是何時，截至今天晚間7時，尚未得到明確答覆。教育部解釋，自接獲新北市轄內幼兒園發生疑似餵食幼兒安眠藥案，即持續與新北市教育局保持聯繫，除關注調查處理及幼兒安置進度外，也提供相關法規的處理流程建議，請新北市教育局加速行政調查流程，並依法妥適處理。

教育部傍晚以文字補充，依照「教保相關人員違法事件調查處理辦法」、「教保服務人員條例」規定，涉案教保人員如果確實有不當對待幼兒的情形，最高可處新台幣60萬元罰鍰，並公布姓名及任職機構名稱。另外，也會提報教保相關人員認定委員會，認定涉案者一定期間或終身不得聘任、任用或進用為教保服務人員。

對於幼兒園用藥議題，教育部表示，幼兒園可接受家長委託協助幼兒用藥，但要訂定託藥措施，且用藥應以醫療機構所開立的藥品為限。對於新北市幼兒園發生的狀況，教育部將函文請地方政府持續透由基礎評鑑及日常查察機制，督導幼兒園確實依法用藥，維護幼兒安全。

這起事件也引起各界議論幼兒園是否該全面裝設監視器。教育部表示，之前曾邀集相關團體及民眾討論，但沒有共識，許多與會人士認為，幼兒園裝設監視器未必有助於家長與幼兒園的互信，目前仍不宜立法強制，而應採鼓勵方式。