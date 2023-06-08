新北幼兒園疑餵藥案 王薇君提2疑點

新北市板橋區某私立幼兒園日前疑似發生教保員餵食幼童安眠藥等管制藥品，兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天指出2項疑點，包含應追查離校老師及老師名單疑似有少。

板橋某私幼發生幼童疑遭餵藥案件，有些家長帶幼童前往醫院檢驗，檢驗報告含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會各界關注。

警方表示，這起案件目前已有17名家長報案；今天發動第2波搜索，前往幼兒園園長、老師共8人的家中搜索，並以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧。

王薇君在臉書（Facebook）上發文指出，只要是有在幼兒園教過，就算離校的老師也應該要追查，質疑「只問這8個老師嗎？」

王薇君也發出家長6日向教育局要到的8名老師名單表示，有家長轉述孩子說過，學校除了Vivian、衛絲理、July這3名老師不會打人，其他老師都會動手，「但為什麼這3位老師都沒有在名單上？」

王薇君並指出，目前已協助共10名幼兒家長，「需要我們幫忙的家長們請私訊我」。