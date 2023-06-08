板橋私托餵藥案 醫：「巴比妥」恐成癮、危及生命

新北市板橋區某私立幼兒園疑發生教保員餵幼童藥案，已有17名家長報案，幼兒檢驗報告含「巴比妥」藥物，醫師表示，這是醫院處方藥，同時是3級毒品，恐成癮，過量使用會危及生命。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」。

民進黨籍立委張宏陸日前表示，這次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海今天中午接受媒體聯訪時表示，「巴比妥」有雙重身分，是醫院處方藥，也是法務部歸類3級毒品，屬中樞神經抑制劑，醫院早期作為抗癲癇藥物，但因副作用，再加上已有更新、更好藥物，如今臨床很少使用。

顏宗海說，現階段僅剩下治療嚴重癲癇或開刀房麻醉會使用，「巴比妥」是管制藥物，一般民眾理論上是拿不到，若將成人藥物給孩童食用，就會過量，可能出現嗜睡，甚至抑制呼吸，釀生命危險。長期服用會成癮，甚至因耐受性越用越多，突然不再服用，將出現戒斷症、坐立不安。

顏宗海表示，「巴比妥」在成人身上代謝，一般來說，血液偵測3天內都有用，驗髮最長3個月內可在偵測到。以現有資料看，受害孩子不需要藥物治療，不要再讓孩子接觸藥物後，未來幾個月都需要在兒科門診追蹤，以利觀察孩子是否有後遺症。