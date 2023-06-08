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板橋幼兒園疑餵藥17名家長報案 檢再搜8師長住所

中央社／ 新北8日電
板橋一間連鎖私幼5月中旬爆出幼兒遭餵食安眠藥。圖／聯合報系資料照
板橋一間連鎖私幼5月中旬爆出幼兒遭餵食安眠藥。圖／聯合報系資料照

新北市板橋區某私立幼兒園日前疑發生教保員餵幼童安眠藥案，目前已有17名家長報案。新北地檢署今天上午發動第2波搜索，帶回1名園長與7名教師釐清案情。

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警5月18日搜索後帶回遭指控的趙姓教師調查，檢方複訊後諭令新台幣2萬元交保。

新北地檢署今天上午6時再指揮新北市政府警察局海山分局發動第2波搜索，檢警兵分8路前往園長與7名老師住處等地點，帶回園長與老師等8人回警局釐清案情，預計警詢完會送新北地檢署複訊。

新北地檢署表示，今天確實有執行相關案件，目前案件正在執行當中，尚不方便對外說明。據警方統計，全案目前共有17名家長報案。

立委張宏陸昨天和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會，他表示，該園有67名幼生，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物，若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。

新北教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關。

巴比妥

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