性平三法將修法 時力主張延長兒少性侵追訴時效

行政院會昨天通過性平三法草案，下周將送立法院審議。時代力量立院黨團總召邱顯智指出，法律制度與相關資訊是否能好好接住被害人，是這次性平三法的修法重點，時力黨團提出的修法內容，除了填補性平三法的適用漏洞外，也要求企業內部申訴處理應納入外部專家參與，並提案修法延長兒少性侵追訴時效。

時代力量主席王婉諭指出，目前刑法對於性侵不滿14歲兒少的追訴時效是20年，時力黨團提出延長兒少性侵追訴時效的刑法修正草案，將追訴期從被害人成年後，或是有意願及能力可以參與偵查及審判程序時，才開始起算，以充分保障被害人的權利。

邱顯智指出，職場性騷是此次修法的重中之重，行政院的修法版本僅是在「執行職務時」的要件外，將員工下班後遭遇職場同仁或業務關係者「持續性」性騷擾的態樣納入性工法。但員工在下班後遭同事或客戶性騷擾的情形也屢見不鮮，時力提出的版本以「因執行職務」取代，擴大工法適用範圍至下班時間，並涵蓋職場同仁或業務關係者「非持續性」的性騷擾行為。

邱顯智強調，這次修法的目的既然是在於「接住害人」，就不應讓被害人承受性平三法適用範圍造成的模糊空間，當個案出現法規適用爭議時，就該適用性騷擾防治法，並由上級主管機關做認定，以避免漏接被害人。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，被害人在企業中申訴時，調查人員可能都是公司內部的人，礙於公司內部工作氛圍、或基於「大局為重」的想法，恐難以對被害人的申訴做完整調查與公正的認定，因此時力版本要求負責申訴處理的成員中，必須有一定比例的女性和性平專家，避免包庇、輕縱等情形發生。

陳椒華指出，時力版本要求雇主以保密方式處理性平申訴，並公開違反性工法遭到裁罰的雇主相關裁罰資訊，以嚇阻不肖雇主並敦促雇主落實職場性平措施。