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冷眼集／修法補破網 綠只想為大選拆彈

聯合報／ 本報記者林銘翰
行政院長陳建仁下令總檢討性平法規。圖／聯合報系資料照片
行政院長陳建仁下令總檢討性平法規。圖／聯合報系資料照片

MeToo事件延燒，又爆發外役監權貴問題，輿論炸鍋，民進黨決加開臨時會處理；不過，這次臨時會僅約兩周，是否有足夠時間充分討論，朝野立委心知肚明。倉促修法，只是回應民怨的政治考量，目的就是為了明年大選「拆彈」，但選民是否埋單恐是未知數。

台灣這次MeToo風暴，源頭正是來自民進黨女性前黨工，自訴在去年九合一地方選舉期間，遭綠營御用的薛姓導演性騷擾，行政院長陳建仁下令總檢討性平法規，提出務實有效修法以補強現行制度不足。

當時立院休會，各政黨主張舉行臨時會處理性平三法，但礙於部分大法官任期將屆，朝野政黨同意舉行二次臨時會，第一次處理大法官人事同意權案，第二次處理性平三法。

民進黨二○一六年取得國會多數席次以來，數度在臨時會安插充滿爭議性議案。例如二○二○年七月處理極具爭議的監察院人事同意權案，當時在野黨不滿監察院長陳菊政治色彩濃厚，數度杯葛議事；另外，今年六月處理大法官人事同意權案，民進黨團僅一天公聽會、一天審查會、一天投票便通過審查。

因綠營而起的性平風暴，讓府院下指導棋「要求」立法院在臨時會處理性平三法修法，原本臨時會只要通過性平三法，但隨著夜店殺警案凶嫌竟可服外役監引發民怨，蔡政府又拋出在臨時會討論外役監相關修法。

第二次臨時會短短兩周，除性平三法，還要處理台美廿一世紀貿易倡議，又盼修改外役監條例，但時間有限，外役監條例最後可能只有討論，實際修法要「拖」到下會期。

性騷擾 外役監 監察院 MeToo 殺警案 性平法 陳建仁

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