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臨會修法拚三讀 在野要加碼

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰歐陽良盈／台北報導
國民黨立委謝衣鳯。聯合報系資料照
國民黨立委謝衣鳯。聯合報系資料照

立法院預計下周舉行第二次臨時會，處理性平三法、台美廿一世紀貿易倡議首批協定及外役監條例修法。民進黨團規畫今天上午遞案提請院長游錫堃於十七日召集黨團協商，行政院長陳建仁會在十八日赴立院專案報告，在這次臨時會完成性平三法修法三讀。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯說，除性平三法，黨團也將針對「跟蹤騷擾防治法」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「性侵害犯罪防治法」提出部分條文修正草案，也會提出外役監條例修法草案、要求審查台美廿一世紀貿易倡議協定。

時代力量黨團總召邱顯智說，臨時會應再納入揭弊者保護法、外役監條例及囤房稅議程，希望朝野黨團共同支持修法，回應國人期待。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，社會期待性平三法修法，行政單位快速回應，昨天提出修法版本，「我們就以行政院的說明為主」，只要行政院把法案送進立法院，朝野政黨很快就會形成共識，這是回應外界的期待。

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