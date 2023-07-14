學者：性平教育法「專業倫理」應釐清定義

行政院通過「性別平等教育法」修正草案，增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，被解讀為不能發展「師生戀」。學者認為，有規範是對的，但何種樣態屬違反專業倫理很難定義，應先釐清定義、條件，避免衍生灰色地帶。

此外，修正條文增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，當學生因校園性別事件受損害，行為人應負損害賠償責任，若加害者是校長恐面臨三至五倍懲罰性賠償。全教總認為，雖擬提高懲罰性賠償，對權勢性騷者施予重罰，但涉入性騷事件的校長是否仍可改任其他職務並回歸任教，規範不那麼明確，建議補強不適任校長處理機制，比照教師相關規定，涉及性騷事件的校長不得回歸學校任教。

政大法學院副教授廖元豪表示，透過修法規範師生戀應說清楚才能避免爭議。他舉例，「博士若擔任教學助理、只幫忙講授一堂課，自身也是學生，是否就不能和其他學生談戀愛？」只寫有違專業倫理太抽象；在美國，部分大學直接訂立不得發生性關係，亦規範是否兼任、是否直接教導學生等，甚至大學與研究所標準不同。

世新大學社會心理學系副教授詹昭能也認為「這問題很大條」。他說，專業倫理過去就因無法明確切割、定義，多靠教育等方式提醒、規範，若想將專業倫理提升到法律位階，可能產生很多解釋上的灰色地帶。教師可能因避免瓜田李下、避免面對法律問題而不敢深入關心學生，最終導致師生關係疏遠；或因分手懷恨在心而以法律整肅對方，建議透過教育鞏固專業倫理，「要不然法院會很滿」。