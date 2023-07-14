校園師生戀 情節最重終身解聘

行政院通過性平三法修正草案，有關校園性平爭議，明定未來校長或教職員工在校園違反專業倫理關係，利用師生權勢關係發展「師生戀」，情節嚴重者，性平會可終身解聘。

教育部表示，性別平等教育法針對校園性平事件，原本僅定義性侵害、性騷擾、性霸凌，這次修法明確定義「校園性別事件」，包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」。

教育部次長林騰蛟昨在行政院會後記者會表示，這部分指校長或教職員在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生，或提供學生工作機會時，在性與性別有關的人際互動上，發展有違專業倫理的關係，也就是利用師生權勢關係而發展出違反專業倫理的關係，「比如過去俗稱的師生戀」。

林騰蛟說，這次教育部把「違反專業倫理」提升到性平法的法律位階規範，未來修法通過後，包含教師法或施行細則規定會同步修改，若嚴重違反教師專業倫理、情節重大者，性平會可直接做出最重終身解聘的懲處；現行規範則是經性平會調查後，由教評會處理。

行政院政務委員羅秉成說，性平三法修正案聚焦在性騷事件，違反校園專業倫理是指廣義校園性平事件，類型包括性霸凌等，「性平法」規範類型和處理對象，與性工法、性騷法較為不同，違反專業倫理的校園性平事件本來有一定做法，因此希望利用這次修法拉高到法律位階。

另外，近期演藝圈也爆發多起性平事件，演藝圈權勢性騷如何認定？羅秉成說，要看個案，例如同公司資深藝人被指定要照顧新進藝人，就有機會構成權勢關係，若兩人分屬不同經紀公司，也無監督、照護義務，這種情況就屬一般性騷。