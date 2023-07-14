政院通過性平三法 權勢性騷最重關3年

立院臨會處理 拚本月底三讀

行政院昨天通過性平三法修正草案，明確定義權勢性騷擾及其樣態，且分層級加重權勢性騷擾行政及刑、民事責任，包括最高五倍的懲罰性賠償、行政罰最重可罰一百萬元，以及加重其刑二分之一，最重處三年徒刑。草案將送立法院審議，據了解，民進黨立法院黨團擬在下周臨時會處理，力拚七月底三讀修法。

蔡英文總統昨晚在臉書表示，希望透過這次全面性的修法，可以讓更多人意識到這類行為的嚴重性，並尊重每個人對身體的自主權，讓社會更友善也更安全，也希望能盡早完成三讀。

行政院會昨天通過性別平等工作法、性別平等教育法、性騷擾防治法等「性平三法」修正草案。行政院長陳建仁說，修法以被害人保護為中心，目標為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業「可信賴」的性騷擾防治制度，並採跨領域、跨專業、跨部會聯防方式，架構有效、友善、可信賴的防治網絡，邁向性騷擾防治的新世紀。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，只要行政院把法案送進立法院，朝野政黨很快就會形成共識，這是回應外界的期待。國民黨團則「加碼」，盼在臨時會時更完整處理性平相關法制，黨團書記長謝衣鳳說，除性平三法，也將針對跟蹤騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法，提出修法草案。

政院性平相關修法草案明訂性騷擾管轄權，校園事件優先適用性平法，其次為工作職場的性工法，其餘社會形態則歸在性騷法處理；同時擴大範圍，軍警院校及矯正學校也納入性平法適用。

性平3法修法重點 製表／政治中心、生活文教中心、元氣中心

修法規範雇主 強化申訴機制

過去對雇主為性騷加害人的處置未有規範，這次修法將雇主納入；主管若涉性騷為一般權勢性騷擾，雇主或機關首長為性騷加害者則為特別權勢性騷擾，並強化外部申訴及監督機制，未來若性騷擾行為人是最高負責人，以及受害人不服雇主調查結果，可向地方主管機關申訴，由其調查裁處。

對於權勢性騷擾加害人，修法採「層級差別處罰」，新增民事賠償性懲罰，一般利用權勢性騷，賠償金額為法院判定的一至三倍；特別權勢性騷如負責人、校長，則為三至五倍。雇主如為性騷加害者，行政罰為一萬至一百萬元、權勢性騷罰六萬至六十萬元、一般性騷行為人罰鍰則為一萬至廿萬元。刑事方面則加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑二分之一；軍、公、教最高負責人也適用。

完善保密規定 延長申訴時效

這次政院修法，各部會將編列預算，增加被害人保護扶助措施；完善保密規定，不得報導或公開足以識別化的資訊；簡化申訴流程一次申訴，以及外部監督職場性騷事件；同時延長性騷擾申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年申訴的特別時效。

一般性騷申訴時效為知悉事件起兩年，自事件發生起五年；權勢性騷是知悉事件起三年，自事件發生起七年；若性騷擾在未成年時發生，申訴時效可為成年後三年；雇主性騷可在離職後一年內申訴，超過十年不受理。

行政院政務委員羅秉成說，相關修法第一階段措施將於立院三讀後施行；第二階段涉及宣導、建制資料庫等，暫定在明年三月八日婦女節實施。