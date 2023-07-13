性平三法修正 權勢性騷重懲

行政院會今將通過性別平等工作法、性別平等教育法、性騷擾防治法「性平三法」修正草案，送立法院審議，利用權勢性騷擾加重其刑二分之一，並增訂民事懲罰性賠償，最高可達法院判定金額五倍，行政罰部分則增訂雇主最高罰一百萬元，立院臨時會預計月底完成修法。

政院官員表示，性平法、性騷法全文修正，性工法逾半修正，因三法對性騷擾定義、管轄範圍不同，衍生灰色地帶，通盤修正補足漏洞，避免漏接性騷事件。

草案明確規範性騷管轄權，校園事件優先適用性平法，其次為工作職場的性工法，其餘社會型態則歸在性騷法，並擴大範圍，軍警院校及矯正學校納入性平法適用。

官員指出，現行法律對雇主為性騷加害人處置未有規範，未來將納入雇主，若涉性騷，主管為一般權勢性騷，雇主或機關首長則為特別權勢性騷。

加重處罰部分，草案採層級差別處罰，並提高民事賠償性懲罰，最高可達五倍。性工法草案規定，一般利用權勢性騷，賠償金額為法院判定的一至三倍、負責人為三至五倍；性騷法草案規定一至三倍；性平法草案規定，教職員一至三倍、校長三至五倍。

若雇主是性騷加害者，行政罰為一萬至一百萬元、權勢性騷為六萬至六十萬元、一般性騷行政罰提高至廿萬元。刑事部分修法加重，利用權勢性騷擾罪加重其刑二分之一。

官員舉例，雇主性騷員工，由地方勞政單位調查，一旦調查成立，雇主面臨最高一百萬元行政罰；法院判決兩年，可加重為三年；民事賠償經法院判決，最高為基本額的五倍。