逾半女醫師曾目睹、遭遇性騷

立院昨天召開「醫療照顧場域性騷擾防治公聽會」，調查指出半數以上女醫師曾目睹或經歷性騷擾，其中以資淺女實習醫師、不分科女住院醫師、外科系女醫師遇性騷擾比率最高，但申訴比率極低；另有不少護理師被病人或家屬亂摸、開黃腔，也求助無門。

多名員工、學生、女實習醫師日前指控自殺防治學會理事長李明濱，衛福部已解除他的職務；李明濱從台大醫院退休，仍為兼任主治醫師，台大精神醫學部昨發聲明，對李涉及性騷擾事件「深感遺憾」，「學術的專業未必代表人品的高潔」，不再續聘李明濱為兼任主治醫師。

台北市醫師職業工會一○六年調查，五成五女醫師曾親身經歷或目擊同事被性騷擾，僅有百分之三提出院內申訴，原因為沒時間或心力處理、擔心申訴過程中私人資訊或事件過程不保密、尋求協助也沒用、擔心來自醫院或上級的不利處分和壓力。

民進黨立委陳靜敏昨召開公聽會，台北護理健康大學通識中心教授邱慧洳說，一名護理師在照顧洗腎病患時，曾遭病人兒子強摸大腿內側，院方只將該病人轉由其他護理師照護，讓加害人得寸進尺。護理師不堪受辱提出訴訟，一度被迫離職，護理長還開玩笑說「你下次就跟他說，摸一次一千。」；纏訟五年，法院判定加害人和醫院必須共同負擔民事損害賠償責任。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，為儘速修法，預計七月中旬推出院版草案，希望降低醫界及任何職場性騷擾事件發生機率。