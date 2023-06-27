MeToo燒向桃園市府 股長、顧問被控性騷

台灣MeToo風暴燒進桃園市政府，民進黨議員許家睿昨爆料，自己3位女助理短短2個月內遭市府環保局程姓股長和夏姓顧問等人性騷多達4次，輿論譁然；市長張善政表示，2人已暫時調離現職，市府已啟動調查委員會，會查得水落石出，絕不姑息。

被點名的程姓股長是資深府會聯絡人，環保局火速調離現職；據了解，程男個性隨和，認為爆料內容有些是開玩笑成分居多，對當事人感到很抱歉，一切靜候調查。夏姓顧問資歷豐富，十分活躍，昨也立即遭暫停職務、要求配合調查，他回應，沒有任何意圖，如果造成不舒服願意道歉。

「我很訝異也很憤怒！」許家睿表示，短短2個月內，他的辦公室女助理接連發生4起被性騷擾案件，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員；其中，夏姓顧問在餐會上強迫女助理擁抱、十指緊扣；程姓股長則要女助理在他面前換衣服，還曾在餐會不當碰觸。

許家睿說，近期服務處接獲陳情，有1件營建工程導致路面泥濘，A助理到場後衣服被弄髒，卻在電話中遭程姓股長藉機挑逗，「你來我家換衣服洗，要在我面前換哦」，讓她嚇壞；另外，程男曾在逐桌敬酒時借勢撫摸她的肩膀及背部，2次性騷「根本是累犯」。

許家睿表示，3名女助理另外參加一場辦在KTV的餐敘，沒想到席上夏姓顧問竟以B、C助理遲到為由要求「抱一下」，還湊到2人耳邊說「沒關係，我會保護你們」；夏男在餐會上時不時就要求B、C兩位助理和他跳舞、擁抱、十指緊扣，過程中助理想要反抗，卻被整個按著沒法動，各算1次性騷，所幸身旁消防局李姓股長和衛生局女專委藉機支開夏男，助理才得以離開現場。

「說好的保護，卻成為騷擾他人的保護傘？」許家睿表示，他已協助3位女助理完成通報程序，要求市長張善政妥善處置，全面檢討個案與整體市府公務體系的性平、性騷防制機制。

市府新聞處長羅楚東昨表示，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，夏姓顧問暫停職務，程姓股長調離現職；市長張善政隨後強調，已啟動調查委員會，會把事情查得水落石出，絕對不會姑息。