桃園議員控3助理遭市府人員4次性騷 張善政：不姑息

桃園市議員許家睿今天發文表示，辦公室3名女助理2個月內，被工作往來的市府公職人員性騷擾4次，桃園市長張善政表示，相關人員已暫時調離現職靜候調查，市府絕對不會姑息。

許家睿上午在臉書Facebook發文表示，在政治圈全面檢討性平問題當下，仍有人仗勢著自己資深，肆無忌憚欺負、騷擾新科議員辦公室的年輕助理，「這是明顯的職場權勢不對等」，4起案件中有3名不同助理受害，其中2次更是同1人所為，目前已協助3名受害助理完成通報程序。

張善政下午出席2023桃園蓮花季記者會，在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問有關市府爆發疑似性騷擾事件，張善政說，有2名市府人員，1名在市府、1名在環保局，市府已經把2人都暫時調離現職、靜候調查，市府也啟動調查委員會，會把事情查得水落石出，絕對不會姑息。

桃園市政府新聞處長羅楚東稍早接受媒體聯訪表示，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停夏姓顧問職務，要求配合調查；至於環保局程姓股長也由環保局成立調查委員會，並調離現職靜候調查。