新北教育人員工會疑爆性騷 前理事長否認指控

在民進黨新北市議員山田摩衣陪同下，新北教育人員產業工會前幹部出面指控前理事長多年前涉性騷；被指控性騷的當事人電話受訪時強調，這是不實指控，女方申訴情事不存在。

這名工會關姓前幹部今天在山田摩衣陪同下在新北市議會召開記者會，她指控鄭姓前工會理事長從2015年到2020年共對她有3次性騷。

她說，第1次發生在與時任勞工局長謝政達餐敘後，鄭男要求搭她的車回家，但途中伸手摸她頭髮並順著往下摸到肩膀。她大聲喝斥並停車要求鄭男下車。

第2次也是在餐會中突然用左手拍她大腿，讓她覺得很不舒服並換位。餐會後，鄭男請她幫忙叫計程車，兩人在路邊等車時，鄭男又上前拉她的手說「上次對你很不好意思，我是對你有性衝動才這樣做」，這讓她恐懼跟噁心感加倍，顯示鄭男記得上次對她做過的事，而他還是繼續借著酒意冒犯她。

她說，第3次是一場歡送餐會後，鄭男回到辦公室，借著酒意靠近她，鄭男在她耳邊說，在工作上有很多包容，只是因為她的外貌「太漂亮、太可愛了」，才不忍對她生氣，自此事後，她下定決心「不忍了」。

她說，她想辦法蒐集證據，為自己討回公道，她認為性平申訴機制會還她公道。但沒想到，申訴與再申訴的過程中，每次到場說明都是煎熬，調查後仍不成立；鄭男也對她提告誹謗，檢察官也做出不起訴處分。

鄭姓當事人今天在接受媒體電話訪問時表示，關女當時是工會幹部，他們在工會中互動都很正常，但她2020年未獲聘任後就開始有這些動作，除向媒體投訴並向警察局婦幼隊提申訴，這些讓他受傷很深。

鄭男表示，都沒有關女指控性騷的情事，長期這樣，對他來說壓力很大。媒體追問關女所稱是不是不實指控，他說「對呀」，他對女幹部都很尊重，他對此也感到很詫異。

山田摩衣表示，台灣#metoo風暴持續延燒，新北市長侯友宜所稱用最高標準「性騷零容忍」的說法是欺騙市民，新北身為全國性騷擾申訴案件最多的直轄市，2022年新北市性騷擾成案率僅65%，是六都最差的，新北市的性騷擾防治委員名單居然沒有對外公開，也難怪有人指控性騷擾卻無法獲得應有的公平正義。

社會局表示，本案當事人於2020年7月提出性騷擾申訴，並於同年11月再申訴，市府依性騷擾防治法由性騷擾防治委員會組成調查小組，經審議後認定性騷擾事件不成立。當事人也於110年1月向衛福部提出訴願，仍經衛福部駁回。

社會局表示，性騷案件皆依法啟動調查，過程依據事實及雙方陳述嚴謹認定。性騷擾防治委員名單公布與否，各縣市作法不一，尊重各委員意願。