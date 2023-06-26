議員控3女助理遭市府人員4次性騷 桃市府啟動調查

桃園市議員許家睿今天發文表示，辦公室3名女助理2個月內被工作往來的市府公職人員性騷擾4次，桃園市政府表示，已啟動性平調查機制，涉案人員已暫停或調離職務配合調查。

許家睿上午在臉書（Facebook）以「這一次讓我們一起勇敢一次」為題發文表示，在政治圈全面檢討性平問題當下，仍有人仗勢著自己資深，就肆無忌憚欺負、騷擾新科議員辦公室的年輕助理，「這是明顯的職場權勢不對等」。4起案件中有3名不同助理受害，其中2次更是同一人所為。

許家睿表示，其中一名女助理前往處理營建工程導致路面泥濘的選民服務案件，女助理比主管單位人員先到現場，並致電環保局程姓股長告知狀況及自己也遭現場工程車污泥飛濺衣物，沒想到卻得到「真的哦，那你來我家換衣服洗，啊要在我面前換哦」的回應，讓許家睿痛斥第一時間不是派員到場稽查，而是藉機言語性騷擾年輕女助理。

許家睿指出，辦公室另一名女助理也控訴程姓股長的不當肢體動作，在某次餐會，「逐桌敬酒時原站在本人右手邊，欲移動到左手邊時，手卻借勢撫摸本人肩膀及背部」。

另一起事件發生在桃園市議會警政衛生小組考察途中，他的另外2名女助理從晚餐到KTV集合地點，因為比較晚到，遭到夏姓顧問說遲到要抱一下，其中一人稍微閃了一下但還是被抱，另一人為了不要太尷尬也被抱了一下。

許家睿說，後續這名顧問還跑去坐在2名女助理旁邊，一直湊在她們耳邊說「沒關係，我會保護妳們」，卻不時跟2人十指緊扣、還找其中一人去跳舞、趁機抱住她，過程中女助理想要反抗，但被整個人按著沒辦法動，幸好後續透過同行人員協助才脫身，2人直到顧問睡著，才放心先行離開返回飯店。

許家睿表示，女助理在申訴書上寫下「顧問也假借跟我說話，強行從正面擁抱我，本人想掙脫卻無法動彈」，女助理事後說明，本來不想赴約，但擔心日後影響公務往來才勉強前往。許家睿說「這又是另外一種權勢不對等」，目前已協助3名受害助理完成通報程序，希望桃園市長張善政全面針對個案與整體市府公務體系的性平、性騷防制機制進行檢討。

新聞處長羅楚東接受媒體聯訪表示，有關市府員工遭申訴違反性平案，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停夏姓顧問職務，要求配合調查；環保局程姓股長也由環保局成立調查委員會，並調離現職靜候調查。