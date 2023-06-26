冷眼集／莊碩漢性騷案紙包不住火 才喊「零容忍」

外交部接二連三被發生性騷事件，日前已有駐菲律賓前代表徐佩勇遭解職，駐泰國代表莊碩漢也因性騷事件辭職，不僅臉丟到國外，更可議的是，外交部在應對上還不老實。總統府六月廿一日突然宣布准辭莊碩漢，由於莊赴泰國尚不滿一年，外界對於莊閃電請辭均感到不解，媒體私下探詢外交部的結果都是「不知道」、「很意外」。

由於詢問者眾，外交部不得不在廿一日晚間回應，稱莊碩漢是因為「個人因素」向總統請辭。不過，當晚已有涉外人士透露莊的辭呈與性騷有關，但有記者透過正式的管道詢問，外交部卻說他們也毫不知情，指莊碩漢是直接與總統請辭，並未經過外交部，暗指外交部在整起事件中是旁觀的第三者。

直到六月廿四日，媒體已掌握莊碩漢性騷具體情事，並向外交部詢問回應，外交部的態度才有了一八○度轉變，忽然搖身一變成「正義使者」，不但聲稱早在六月初就得知莊碩漢性騷，還在初步調查後，稱基於零容忍的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

然而，外交部若早掌握訊息，何以在總統府公告總統令後還遮遮掩掩、甚至裝無辜？至於所謂「初步調查」是從何時開始？結果是什麼？外交部也沒有說清楚。所謂的「零容忍」是紙包不住火了才被迫承認？

莊碩漢昨聲明否認性騷指控，並強調沒有人對他詢問查察。外交部稱已「初步調查」，卻連當事人之一的莊碩漢都未詢問，令人匪夷所思。外交部不僅被甩一巴掌，還讓整起事件成了兩邊各說各話的羅生門。

莊碩漢出任駐泰代表因涉性騷而辭職，不僅再次凸顯蔡政府對非專業性外交官的酬庸，而外交部處理此案又顯得避重就輕、遮遮掩掩。難道，蔡總統、民進黨主席賴清德先前對性騷案處理不當的連番道歉，完全不適用於外交部？