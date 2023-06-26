藍綠批外交部：不該瞞莊碩漢性騷案真相

我國駐泰國代表莊碩漢因性騷案請辭，但外交部第一時間並未說明莊因涉性騷請辭。國民黨立委江啟臣昨天表示，外交部設法先切割止血，不讓此事第一時間曝光延燒，以免傷及高層，「畢竟莊是蔡總統派任的」。民進黨立委羅致政也說，外交部若第一時間就知情，就不應該說謊、隱瞞真相，這個當然要檢討。

江啟臣表示，外交部在處理此事的態度上讓大家認為，是不是還有其他的案件也是用類似的心態在處理？讓人覺得有包庇之嫌；而日前菲律賓駐處也有類似性騷事情，外交部第一時間的處理也都讓人感覺大事化小和刻意隱匿，讓外界充滿疑雲。

江啟臣強調，外交體系還有多少類似案件，外交部應該對外說清楚；面對性騷、性侵的事情，態度上應該是要非常積極，保護當事人並依法辦理才對。

時代力量立委陳椒華表示，外交部應該說明第一時間未坦承案件的原因，並且確認是否已經影響可能被害人的權益，外交部針對案件本身應該如實調查，誠實面對案件，毋枉毋縱，才是保護國家形象的正確做法。