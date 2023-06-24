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雲林上半年 8起職場性騷申訴

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

ＭeToo延燒，讓職場性騷擾也受關注，雲林縣警局統計，上半年性騷擾申訴33件，其中職場性騷擾8件，縣府說，去年發生雇主對員工反映被客戶性騷擾置之不理，縣府依法裁處20萬元，呼籲雇主接獲反映，應積極協助。

縣警局婦幼隊統計，上半年受理性騷擾案件33件，較去年同期增加2件，多數性騷擾都是「趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位」，「羞辱、貶抑、敵意或騷擾言詞或態度」次之，被害人以女性居多。

縣府勞青處統計，截至5月受理申訴職場性騷擾案件8件，甚至有男性對男性、女性對女性騷擾，任何性別都可能遭性騷擾，案件樣態集中肢體、言語騷擾，跟蹤騷擾樣態逐漸提高。

勞青處長張世忠說，受雇者執行職務遭任何人以性意味或性別歧視言行，造成敵意環境式性騷擾行為，雇主知悉應立即採取糾正補救措施，但仍有部分雇主置之不理。

去年獲報某遊戲中心開票計分人員執行職務，屢次遭客戶毛手毛腳，員工向雇主反映，客戶與雇主熟識，雇主不想得罪老顧客，以各種理由推託，員工無法忍受自向警局報案，申訴雇主不作為，經縣府性別平等會評議審定屬實，對雇主裁罰20萬元。

張世忠表示，雇主面對職場性騷擾申訴案，要積極受理，以保密、公正及不公開方式調查，調查避免權力不對等兩造對質，協助當事人蒐證，調查結束書面通知兩造調查結果，告知有申復及外部救濟權利，協助報警協處也是選項。

張世忠說，雇主若消極面對性騷擾案件，對申訴案件置之不理，可依法裁處10萬元至50萬元不等。

性騷擾

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