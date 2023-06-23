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國民黨性騷爆吃案！男立委摳手心遭申訴未果 黨中央卻稱「到此為止」

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國民黨性騷爆吃案！男立委摳手心遭申訴未果 黨中央卻稱「到此為止」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報資料照片

今年6月4日，國民黨接獲一起性騷案檢舉，21日公布處理情形時表示已約詢雙方，將調查結果及處置方式作成報告，雙方對事件認知不盡相同，不過彼此都同意「可以到此為止並願意簽字認同結案」。今晚案情卻翻轉，該案申訴人學長、楊律師在臉書發文直指，申訴人根本沒有簽名，國民黨是「超完美吃案」。

該申訴人是一名記者，他在向國民黨自訴的內容寫到，今年3月22日晚間，參加國民黨舉辦媒體餐敘，他提前離開時，國民黨立委鄭正鈐「以手指持續摳手掌心」，全程時常約10到15秒。當時現場正在唱歌聯歡，他不好破壞氣氛，加上隔天要駕照筆試，他沒有節外生枝，但心中湧現厭惡感，打聽後才發現，「摳手心有性暗示」，認為應是性騷擾，事後因拿不出證據，不知如何是好，但盼黨中央多調查，維護採訪環境。

楊律師指出，申訴人現職是記者，他可以公開貼文、向媒體爆料，就能讓人受輿論與政治制裁，但他是法律系畢業，決定走正規程序。因此當國民黨6月2日公布性騷擾防治專線及申訴信箱後，他在6月4日向國民黨提起性騷擾申訴。

國民黨開始調查，派人和雙方訪談。就在訪談後，傳了一份「事件說明」給申訴人，言談中讓申訴人誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求他簽名。

楊律師指出，正當申訴人要簽名時，發現有段文字，「雙方…也都認為，本案可以告一段落」，該段文字怪怪的。申訴人要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨答應修改，而申訴人「還沒簽名」；申訴人天真的以為會先收到「修正版的事件說明」，再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」，結果什麼都沒有。

直到6月21日，國民黨發布新聞稿，先指針對其他政黨對性騷「吃案」導致當事人權益無從獲得保障，國民黨積極強化性平救濟機制，不僅處理經當事人申訴之性騷案件，更主動調查媒體報導涉及國民黨相關人士之性騷爭議，力求勿枉勿縱。對於6月4日皆獲得檢舉，則指出「已約詢雙方，且將調查結果及處置方式作成報告」，「本案雙方對事件認知不盡相同，不過彼此都同意，可以到此為止並願意簽字認同結案」。

楊律師形容，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了，這真是超完美吃案，進可攻退可守，也因此原本想走法律程序申訴的申訴人，在實質無法律程序而被吃案後，同意律師公開這一切。

國民黨回應，接獲此申訴案件後，國民黨立即啟動調查，詢問雙方當事人，雙方對事發當下的情況說法有顯著落差。在此情況下，本黨將雙方說法紀錄存查，並告誡該名立委對於不管男性或女性的互動都應該有所分際，勿讓對方有被騷擾的感受。調查過程都與當事人兩造保持聯繫，絕無吃案。

國民黨表示，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，本黨必再啟調查程序。也支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。

國民黨針對性騷案申訴，處理後指「雙方對事件認知不盡相同，不過彼此都同意可以到此為止並願意簽字認同結案」，實際上當事人並未簽名。圖／取自國民黨
國民黨針對性騷案申訴，處理後指「雙方對事件認知不盡相同，不過彼此都同意可以到此為止並願意簽字認同結案」，實際上當事人並未簽名。圖／取自國民黨

性騷擾 國民黨

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