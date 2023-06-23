雲林縣受理8件職場性騷擾 提醒雇主勿漠視

雲林縣府勞青處統計，今年1月到5月受理8件申訴職場性騷擾，包括雇主以指導為由對員工性騷擾，已依法裁處，雲林縣府呼籲民眾應尊重兩性平權，並提醒雇主勿漠視，以免受罰。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠今天接受中央社記者電訪表示，截至今年5月，受理申訴職場性騷擾案件有8件；案件樣態以肢體騷擾、言語騷擾居多，跟蹤騷擾案件也有攀升趨勢。

張世忠指出，今天受理申訴案件中，有雇主以指導為由，對員工性騷擾，飽受煎熬的員工最後向雲林縣府提出申訴，經過調查屬實，性別平等會評議對作出性騷擾行為的雇主裁處新台幣10萬元，並公布違法事業單位姓名。

張世忠說，當雇主面臨申訴職場性騷擾案件時，要積極受理申訴，以保密、公正及不公開的方式調查，調查時避免權力不對等的雙方對質與協助當事人蒐證，調查結束後以書面通知調查結果，告知應有的申復及外部救濟權利，協助申訴人報警協處也是一個選項。

雲林縣勞青處提醒，維護職場環境安全是雇主的責任，如果雇主知悉職場性騷擾情形後，以受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由，而沒有較積極的後續處理，通常就會被認定違法。