涉騷擾、霸凌同事 監委查台南法官

監委紀惠容、林國明、王美玉昨天表示，台南地方法院徐姓法官涉不當騷擾女同事，並常以言語霸凌書記官；台南地院調查程序為何、是否客觀公正、法官職場霸凌問題是否長期遭漠視，已經申請自動調查。

台南地院徐姓法官二月被指控，曾傳半裸照騷擾女同事，還因情緒控管失當，遭檢舉常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理；台南地院當時表示，已啟動自律程序調查，絕不護短。

三位監委指出，徐姓法官的作為是否已違反法官法及法官倫理規範，台南地院對於本案調查程序為何、是否客觀公正，如何保障受害者權益、法官職場霸凌問題是否長期遭漠視，以及法官助理或書記官如認遭受法官不當對待時，有無相關申訴管道，都有詳細探究及了解必要。