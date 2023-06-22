走過必留痕跡！神人建性騷擾資料庫 揭露超過50位名人黑歷史：讓他們繼續社死

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣性騷擾風暴越演越烈，從政治圈一路延燒到娛樂圈、司法圈。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台灣性騷擾風暴越演越烈，從政治圈一路延燒到娛樂圈、司法圈。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

近期台灣性騷擾風暴從政治圈延燒到演藝圈，多位名人被控曾對身邊女性言語、肢體騷擾，甚至涉及拍不雅片、性侵等，種種行徑令人髮指，引發社會高度關注。有網友創建台灣性騷擾資料庫「ME TOO TAIWAN」，從今年6月初就開始收錄政治圈、娛樂圈、媒體圈等多起性騷擾事件，每起事件皆有備份當初受害者自述的經歷，創建人更直言，希望藉由這網站資訊，讓這些名人多年後繼續社會性死亡【社會性死亡】簡稱社死，指的是人被社會忽視、孤立或隔離。

台灣MeToo運動越演越烈，6月初以來已經超過50位名人捲入性騷擾事件，這些名人不僅具備知名度，也在該領域享有高聲望、廣大的人脈，讓被害人只能隱忍痛苦，不敢對外聲張，隨著MeToo運動興起，這些性騷事件也映入社會大眾眼簾，引發不小震撼，近來有網友創立「ME TOO TAIWAN」性騷擾資料庫，不僅完整截圖備份下每位受害者的自述經歷，也整理媒體第一手的相關報導。

有網友創建台灣性騷擾資料庫，收錄了超過50名人的性騷事件。圖／擷自「ME TOO TAIWAN」性騷擾資料庫
有網友創建台灣性騷擾資料庫，收錄了超過50名人的性騷事件。圖／擷自「ME TOO TAIWAN」性騷擾資料庫

創建人表示，不管是男性或女性，都有可能碰到性騷擾，或許有民眾會問「為什麼他們被性騷不馬上說出來」以及「為什麼不走司法途徑」，但問題是，很多性騷事件發生很快，不像其他犯罪有「明顯直接證據」，往往只有受者者知情，他們感到驚恐當下，也不可能準備好拍攝保留證據。創建人指出，就算願意說出來，騷擾者也可以不要臉地說「我不記得」，「我就問這種要怎麼走司法途徑？所以性騷擾本質就是一個很難靠司法給這些人制裁的事情」。

創建人認為，和性騷犯講理沒用，就算他們公開道歉，也很難判斷是否做到真正反省，還是因為「時勢所趨」做的表面道歉。他更擔心的是，一旦新聞熱度沒了，這些性騷名人依然可以繼續走跳在社會，因此他創建這網站，如果網站所揭露的資訊能讓這些人維持「社會性死亡」，又或者可以讓網友搜尋到相關資訊，那就足夠了。

性騷擾 MeToo 司法

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