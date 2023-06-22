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藍性騷案 陳雪生上性平課 約詢傅崐萁

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨立委傅崐萁涉及性騷，國民黨已約詢受害人及關係人釐清當時情況。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁涉及性騷，國民黨已約詢受害人及關係人釐清當時情況。圖／聯合報系資料照片

性騷案延燒，國民黨火速處理黨內申訴案，十天內召開三次性騷擾申訴處理委員會議，除了立委傅崐萁及新北市黨部兩案，其餘均已結案。

據了解，國民黨已約詢傅案受害人及關係人釐清當時情況，收到陳述後再約詢傅崐萁。

針對立委陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉黨紀，亦未觸犯黨內提名規定之排黑條款，故無撤銷提名之理由；陳案發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，有外聘委員認為，案情發生時雙方皆正執行立委職務，建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，陳雪生對此有積極回應，表示將來會更加注意。

至於國民黨智庫國家政策研究基金會無給職副研究員曾柏文任職「端傳媒」評論總監時涉性騷案，國民黨表示，該員目前非隸屬國民黨，已移請國民黨智庫處理，該會已結案並函覆台北市政府勞動局。

另外，「男男性騷」案已約談雙方，且將調查結果及處置方式作成報告；該案雙方對於事件認知不盡相同，不過彼此都同意，可以到此為止並願意簽字認同結案。

另一案黃復興黨部因當事人不願接受約詢，且投訴者僅為目擊者，若無新事證，則予結案處理。

性騷擾

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