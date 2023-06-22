李伯道涉性騷退職 藍批司法院包庇

懲戒法院前院長李伯道被控性騷女部屬，被申訴後提前退職；李伯道昨天聲明公職四十餘年與同事互動從未踰矩，若在若干場合讓當事人感到不適，非常抱歉與遺憾，坦然接受調查。女部屬丈夫控李假藉權力性騷，要求李向妻子道歉。國民黨立法院黨團批評，調查不應只查有無性騷，也要查司法院有沒有吃案。

國民黨團表示，司法院院長許宗力、懲戒法院院長林輝煌不僅可能涉及包庇應下台，也已喪失公信力，沒能力處理後續調查，總統府應該出面介入，確保調查公平。黨團總召曾銘宗說，李伯道牽涉性騷，許宗力卻私了，讓李伯道提前退休，許宗力主政的司法院已變成「私法院」，許應下台負責。

總統府迄至昨晚仍未回應，但監察委員林國明、王美玉、紀惠容表示，司法院疑有包庇，已申請自動調查。監委表示，女部屬事後向其他女同仁求助，並具名向司法院秘書長陳情是否屬實？司法院知悉後有無立即進行調查並採取相關措施？均有待調查釐清。

指控遭性騷的女部屬昨已向司法院性騷擾申訴處理評議委員會申訴。她說，很恐懼因自己要求接受她陳情的林輝煌不要讓事件曝光而背上「包庇、吃案」黑鍋，她認為司法不應失去好長官。

女部屬丈夫也在臉書發文，指控李今年三月四度性騷妻子，第一次或許還可藉辭自強活動酒醉，但後來三次在院長辦公室的行為再無遁詞，絕對是假藉權力對部屬違反個人意志的性騷，沒有模糊空間；他要李看著他的眼睛，對他說出欠他妻子的一句道歉。

他說，妻子不敢跟他講，也不希望司法形象受傷而隱忍，直到李退職才說出此事，雖然李受到林輝煌的壓力下台，但卻沒認錯。他表示，妻子向林反映時，林沒有想大事化小或懷疑，反而陪著一起流淚，痛罵「這個禽獸應該要下地獄、一定要給他死」，林是溫暖的長者，在他不知情時拯救妻子，林鼓勵提刑事告訴或申訴性騷，但妻子因不想曝光而拒絕。